Власти сообщили о работе системы ПВО в Белгородской области

Фото: телеграм-канал “Говорит Москва“

Система противовоздушной обороны работает над территорией Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.

При этом власти добавили, что данных о жертвах или разрушениях нет.

Вместе с тем в оперштабе добавили, что после проверки власти сообщат о каких-либо разрушениях.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины участили обстрелы граничащих с Украиной российских областей. В частности, речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях. За прошедшую неделю служба зафиксировала свыше сотни обстрелов, совершенных с помощью БПЛА, минометов, РСЗО и других средств, в 32 населенных пунктах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Власти Белгородской области сообщили о новых обстрелах со стороны Украины

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