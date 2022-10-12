14:13Происшествия
Власти сообщили о работе системы ПВО в Белгородской области
Фото: телеграм-канал “Говорит Москва“
Система противовоздушной обороны работает над территорией Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
При этом власти добавили, что данных о жертвах или разрушениях нет.
Вместе с тем в оперштабе добавили, что после проверки власти сообщат о каких-либо разрушениях.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины участили обстрелы граничащих с Украиной российских областей. В частности, речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях. За прошедшую неделю служба зафиксировала свыше сотни обстрелов, совершенных с помощью БПЛА, минометов, РСЗО и других средств, в 32 населенных пунктах.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Власти Белгородской области сообщили о новых обстрелах со стороны Украины
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