Переломный момент в спецоперации на Украине наступит в ноябре – КГБ Белоруссии

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Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в ноябре в спецоперации РФ на Украине наступит переломный момент.

"По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент. Если РФ качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу", – передает БелТА его слова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью доволен российской специальной военной операцией на Украине. Так он прокомментировал взрывы в Киеве и других городах Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Киев и восемь регионов Украины подверглись массированным ударам 10 октября

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