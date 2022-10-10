Аксенов заявил об изменении подхода ВС РФ в проведении СВО на Украине

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подходы к проведению спецоперации по защите ЛНР и ДНР были скорректированы. Об этом сообщает RT.

При этом, по его словам, в случае ежедневного применения подобных шагов по уничтожению инфраструктуры, СВО была бы завершена уже в мае, а киевский режим был бы разгромлен.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске.

По данным украинских СМИ, в столице были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!