В Кремле заявили, что решений об изменении статуса СВО не принималось

Фото: Минобороны РФ

Решения об изменении статуса российской спецоперации по защите ЛНР и ДНР на контртеррористическую операцию не принимались. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", – сказал он ТАСС.

Также, комментируя удары по Украине, он заявил, что ключевые этапы спецоперации не могут осуществляться без доклада президенту.

"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", – заключил Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью доволен российской специальной военной операцией на Украине. Так он прокомментировал взрывы в Киеве и других городах Украины. По словам Кадырова, украинский лидер Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам", хотя жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По данным украинских СМИ, в столице были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Несколько взрывов прогремело в Киеве 10 октября

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