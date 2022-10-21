В Харькове и Запорожье прошла серия взрывов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Власти Харьковского региона и контролируемой Украиной территории Запорожской области рассказали о взрывах на территории. Об этом сообщает телеграм-канал главы харьковской администрации Олега Синегубова.

Он рассказал, что основные удары прошлись по областному центру. Помимо этого, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил слова главы администрации и предупредил местных жителей, чтобы они были предельно осторожными.

Он также рассказал, что в одно из предприятий Харькова попал снаряд. Из-за этого административно-производственное здание пострадало. Сообщений о пострадавших пока что не поступало, поделился Терехов.

В свою очередь, глава Запорожской областной администрации Александр Старух подтвердил информацию из прессы о взрывах в Запорожье.

Ранее мэр Харькова рассказал, что в городе было зафиксировано две серии взрывов. Терехов сообщил, что под обстрел попала территория одного из промышленных заведений. Из-за взрывов в метро движение поездов приостановили, поделился мэр.

Мэр Харькова заявил, что город остался без света и водоснабжения

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