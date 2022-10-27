СМИ сообщили о взрывах и работе системы ПВО в Киеве

Фото: ТАСС/Zuma

Звуки взрывов были слышны в Киеве в четверг, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, в столице Украины работает противовоздушная оборона.

Ранее вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин рассказал о перебоях с электричеством в тюрьме для военнопленных после массированного удара по Украине в связи с терактом на Крымском мосту.

По словам Шалыгина, сначала в тюрьме услышали работу сирены, после – несколько прилетов. Бывший военнопленный не смог с уверенностью сказать, были ли это ракеты или другие снаряды. Военный из ДНР рассказал, что сирена работала почти каждое утро с 10 октября. В итоге охранники тюрьмы перестали уезжать с объекта домой и предпочитали оставаться в подвале, чтобы не попасть под обстрел.

Россия начала осуществлять удары по объектам киевской, в том числе энергетической, инфраструктуры 10 октября. В этот день Владимир Путин заявил, что удары наносились военнослужащими России из высокоточного оружия.

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