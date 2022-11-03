Медведев назвал День народного единства главным "польским" праздником в РФ

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал День народного единства главным "польским" праздником, напомнив об истоках его происхождения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков", – заметил политик.

По его словам, у Польши, которая на тот момент была Речью Посполитой, после вторжения в Россию началась черная полоса постоянных разделов ее территории. При этом сегодня Варшава пытается "по-мелкому гадить" Москве, то отнимая базу отдыха у российского посольства, то намереваясь строить забор на границе с РФ.

"Интересно, будет ли при такой политике нынешних хозяев здания Варшавского кадетского корпуса имени А. В. Суворова и Наместнического дворца (сейчас это по случайному стечению обстоятельств резиденции их премьер-министра и президента) следующий?" – задумался Медведев, подводя итог.

Ранее зампред Совета безопасности РФ напомнил Варшаве о советской помощи Польше на сотни миллиардов долларов. Вместе с тем он назвал дегенератами представителей польского МИД, которые потребовали от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!