Медведев напомнил Варшаве о советской помощи Польше на сотни миллиардов долларов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал дегенератами представителей министерства иностранных дел Польши, потребовавших от России возмещения ущерба за годы Второй мировой войны, и напомнил, какую помощь оказывал Советский Союз.

"На дегенератов из польского МИД, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, Москва могла бы предъявить Варшаве счет за все, что СССР безвозмездно предоставил Польше в период социализма. Зампред Совбеза РФ отметил, что такая смета могла бы измеряться сотнями миллиардов долларов.

"Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала", – заключил Медведев.

Ранее в МИД Польши заявили, что Варшава рассчитает потери за годы Второй мировой войны и потребует возмещения ущерба от России.

В министерстве пояснили, что расчет произведут с помощью исследований, которые применялись для анализа ущерба, причиненного Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время войны.

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