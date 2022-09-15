Президент Польши выступил в поддержку идеи потребовать репарации от РФ

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Польша должна получить от России репарации за Вторую мировую войну, заявил польский президент Анджей Дуда.
"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России", – сообщил он в интервью изданию Wprost.
Кроме того, лидер Польши обвинил Германию в споре относительно репараций, которых добивается Варшава.
"Если сегодня кто-то говорит, что мы излишне разжигаем конфликт, требуя репараций, то пусть спрашивают немцев, почему в 1939 году они начали этот конфликт", – добавил он.
Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Россия официально не получала обращений от Польши о компенсации якобы нанесенного советской стороной ущерба по итогам Второй мировой войны.
По его словам, Польша готовит Германии официальную ноту с предложением вступить в переговоры о возмещении Варшаве нанесенного в результате немецкой агрессии и оккупации ущерба.
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