Посольство РФ в Польше получило ноту с требованием вернуть семь картин

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Российское посольство в Варшаве получило ноту министерства иностранных дел Польши с требованием возврата семи картин из собрания Пушкинского музея, документ будет отправлен в Москву, сообщил глава дипмиссии Сергей Андреев.

"Мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту. К ней прилагаются 14 брошюр с обоснованиями, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Андреев пояснил, что посольство отправит эти материалы в Москву по дипломатической почте.

"Наши специалисты изучат эти материалы, и, наверное, последует какой-то ответ", – уточнил дипломат.

14 сентября польские власти обратились к РФ с требованием о возврате стране 7 картин из коллекции Пушкинского музея. По словам министра культуры и национального наследия и вице-премьера Польши Петра Глиньского, произведения искусства до этого хранились в музеях Познани, Лодзи, Вроцлава, Вилянува и в имении Голухув.

Глиньский в свою очередь подчеркнул, что кабмин РФ до сих пор не рассмотрел ни одно из заявлений, которые направляла польская сторона по реституции более 10 тысяч объектов культуры, утраченных во время войны.