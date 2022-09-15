Посольство РФ в Польше получило ноту с требованием вернуть семь картин

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Российское посольство в Варшаве получило ноту министерства иностранных дел Польши с требованием возврата семи картин из собрания Пушкинского музея, документ будет отправлен в Москву, сообщил глава дипмиссии Сергей Андреев.
"Мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту. К ней прилагаются 14 брошюр с обоснованиями, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Андреев пояснил, что посольство отправит эти материалы в Москву по дипломатической почте.
"Наши специалисты изучат эти материалы, и, наверное, последует какой-то ответ", – уточнил дипломат.
14 сентября польские власти обратились к РФ с требованием о возврате стране 7 картин из коллекции Пушкинского музея. По словам министра культуры и национального наследия и вице-премьера Польши Петра Глиньского, произведения искусства до этого хранились в музеях Познани, Лодзи, Вроцлава, Вилянува и в имении Голухув.
Глиньский в свою очередь подчеркнул, что кабмин РФ до сих пор не рассмотрел ни одно из заявлений, которые направляла польская сторона по реституции более 10 тысяч объектов культуры, утраченных во время войны.
Россия дала ответ на требование Польши о возврате картин Пушкинского музея
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