Произведения Кандинского вернулись в Россию с выставки в Италии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Почти 50 картин Василия Кандинского, которые стали экспонатами выставки абстрактного искусства в Италии, вернулись в Россию. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

"В Россию из Италии вернулись предметы с выставки, посвященной Василию Кандинскому. 49 произведений были представлены на выставке "Василий Кандинский – от фигуративного искусства к абстрактному". Она проходила в музее Палаццо Роверелла в Ровиго", – написала она.

По словам Любимовой, из Италии вернулись произведения искусства из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Краснодарского художественного музея имени Коваленко, Астраханской картинной галереи имени Догадина, Тюменского музейно-просветительского объединения и частной галереи KGallery в Санкт-Петербурге.

Также глава Минкультуры поблагодарила министерство иностранных дел РФ, российских послов в Италии и Финляндии и транспортную компанию за помощь в организации возвращения картин.

Ранее Любимова сообщила о возвращении в Россию последних произведений искусства из фондов Эрмитажа, участвовавших в европейских выставках. Она пояснила, что речь идет о картине Тициана Вечеллио "Портрет молодой женщины" и полотне кисти Джованни Кариани "Искушение", ставших экспонатами выставки "Тициан и образ женщины" в Италии.