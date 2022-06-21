Последние экспонаты фондов Эрмитажа вернулись из Европы в Россию

Фото: телеграм-канал "Ольга Любимова"

Последние произведения искусства из фондов Эрмитажа, участвовавшие в европейских выставках, вернулись в Россию. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Она пояснила, что речь идет о картине Тициана Вечеллио "Портрет молодой женщины" и полотне кисти Джованни Кариани "Искушение", ставших экспонатами выставки "Тициан и образ женщины" в Италии.

"Эти шедевры искусства были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на этой выставке. А также последними предметами Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств", – написала Любимова в своем телеграм-канале.

Ранее Любимова сообщила о возвращении в Россию произведений искусства, принимавших участие в экспозиции "Фаберже в Лондоне. От романтики до революции". Всего в РФ были доставлены 14 предметов Фаберже, в том числе девять экспонатов из фондов музеев Московского Кремля.