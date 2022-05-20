Экспонаты Фаберже вернулись в Россию с выставки в Лондоне

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Произведения искусства, принимавшие участие в экспозиции "Фаберже в Лондоне. От романтики до революции", вернулись в Россию, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"14 предметов Фаберже вернулось с выставки, посвященной творчеству великого русского ювелира Карла Фаберже, которая проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне", – написала она в своем телеграм-канале.

Любимова уточнила, что среди вернувшихся в Россию экспонатов – девять предметов из фондов музеев Московского Кремля, три экспоната из Эрмитажа, а также по одному предмету из музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск".

Министр поблагодарила за помощь в организации возвращения произведений МИД РФ, Федеральную таможенную службу и транспортные компании.

Ранее Любимова сообщила о возвращении в Россию более 300 картин из собрания Русского музея после выставки в Испании. Среди них произведения живописи, графики и скульптуры Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других авторов.