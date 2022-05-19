Более 300 произведений искусства вернулись в РФ из Испании

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

Более 300 картин из собрания Русского музея вернулись в Россию после выставки в Испании, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Она пояснила, что произведения искусства экспонировались на четырех выставках в филиале Русского музея в Малаге.

"Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других авторов", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в Россию вернулись картины русских авангардистов, которые были представлены на выставке "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" в Сеуле. Всего на ней было представлено 75 картин, в том числе "Серый овал" Василия Кандинского и "Супрематизм" Казимира Малевича.