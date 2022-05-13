Картины русских авангардистов доставили в РФ после выставки в Сеуле

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Картины русских авангардистов, которые были представлены на выставке "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" в Сеуле, вернулись в Россию. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

"Из Южной Кореи в Россию вернулись картины русских авангардистов. Это предметы из собрания четырех регионов – Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Приморской картинной галереи", – написала она.

Любимова пояснила, что картины будут направлены в музеи после прохождения необходимых процедур. Всего в Сеуле было представлено 75 картин, в том числе "Серый овал" Василия Кандинского и "Супрематизм" Казимира Малевича.

"Проделана большая работа. Мы благодарим коллег из министерства иностранных дел, посольства Российской Федерации в Сеуле, транспортную компанию за неоценимую помощь в процессе возвращения музейных предметов", – отметила Любимова.

По словам Любимовой российские власти делают все возможное для возвращения отечественных шедевров на родину в нынешних условиях. Она отметила, что сегодня музеи особенно нуждаются в помощи со стороны государства.

"В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры", – заключила министр.

Ранее финские таможенники задержали три фургона с экспонатами, принадлежащими "Эрмитажу", Третьяковской галерее и другим российским музеям. Позднее финская таможня подтвердила это, не уточнив при этом, о каких грузах идет речь.

Позднее в Минкультуры РФ заявили, что музейные экспонаты, с которыми возникли проблемы на границе с Финляндией, были частью двух выставок в Италии.