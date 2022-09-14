Польша направила РФ ноту о реституции семи произведений искусства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Польские власти направили российской стороне ноту о реституции семи объектов культуры, утерянных государством во время Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Петра Вавжика и главу Минкульта Петра Глиньского.

По словам министра культуры Польши, утраченные произведения были найдены в Пушкинском музее. При этом, как уточнил в свою очередь Вавжик, 12 сентября ноту по данному вопросу уже передали российскому дипведомству с документами на основании того, что было подготовлено министерством культуры.

Замминистра иностранных дел также призвал РФ не ссылаться на то, что речь идет о ценностях, которые якобы принадлежат немецкому государству. Вавжик уточнил, что это были произведения из польских коллекций, принадлежавшие государству или частным коллекциям на территории Польши.

"Мы будем интенсивно добиваться возвращения того, что нам принадлежит, что является собственностью польского государства", – заявил он.

Глиньский, в свою очередь, подчеркнул, что кабмин РФ до сих пор не рассмотрел ни одно из заявлений, которые направляла польская сторона по реституции более 10 тысяч объектов культуры, утраченных во время войны.

Несколько лет назад МИД Польши уже заявлял права на некоторые произведения искусства, которые хранятся в России. В ведомстве тогда отмечали, что эти предметы в свое время реквизировали подразделения НКВД.

В пример приводились "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

При этом, как отмечал помощник президента РФ Владимир Мединский, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.