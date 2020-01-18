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Политика

17:06

Польша заявила права на хранящиеся в России предметы искусства

политика

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

МИД Польши заявил права на некоторые произведения искусства, которые хранятся в России. В ведомстве считают, что эти предметы в свое время реквизировали подразделения НКВД.

"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", – говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

В пример приводятся "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, добавил он.

Накануне отмечалось 75-летие освобождения Варшавы от нацистских захватчиков. В самой польской столице прошли скромные торжества, официальные власти в них не участвовали.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский критически оценил публикацию Минобороны РФ засекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы. Он назвал эти действия попыткой "переврать историю".

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