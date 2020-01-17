Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Фото: ТАСС/Czarek Sokolowski/AP

Варшава стремится подогнать историю под политическую конъюктуру, как заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Слова дипломата приводит РИА Новости.

"Проблема заключается в том, что в угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определенные исторические постулаты, которые собственно с историей зачастую не имеют никакой связи", – заявил Андреев.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский критически оценил публикацию министерством обороны РФ засекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы. Он назвал эти действия попыткой "переврать историю".

В ответ на это посол России отметил, что подобные заявления голословны – на полноценное ознакомление с документами должно было уйти гораздо больше времени. Андреев подчеркнул, что риторика Варшавы идентична для любых заявлений России по Второй мировой войне.

Министерство обороны РФ ранее рассекретило документы, связанные с освобождением Варшавы от немецко-фашистских оккупантов. Среди памятных материалов – фотографии, газета, протоколы опросов и другие бумаги.

