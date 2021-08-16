Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

05:45

Захарова раскритиковала принятый в Польше закон о реституции имущества

политика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Действия руководства Польши, которое утвердило закон о реституции имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну, свидетельствуют о том, что Варшава не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что польские власти препятствуют работе российских музеев.

"Отделять память о жертвах от памяти о тех, кто отдал свои жизни, чтобы их было меньше, а выживших – больше, безнравственно. <...> К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чем мы давно говорим", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она также напомнила, что данный закон вызвал резкую реакцию со стороны Израиля, в то время как президент Польши Анджей Дуда назвал свою страну "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев".

"По поводу "хранения памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" – это сильно, конечно. Не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также напомнила, что с 2014 года музеи России стремятся присоединиться к работе над экспозицией в лагере Собибор, но несмотря на приглашения польского Минкульта, эта страна начала создавать препятствия.

14 августа Дуда подписал спорный закон, затрагивающий, в том числе, вопрос реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

После этого Израиль отозвал главу посольства в Варшаве и рекомендовал послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать