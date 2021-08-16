Захарова раскритиковала принятый в Польше закон о реституции имущества

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Действия руководства Польши, которое утвердило закон о реституции имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну, свидетельствуют о том, что Варшава не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что польские власти препятствуют работе российских музеев.

"Отделять память о жертвах от памяти о тех, кто отдал свои жизни, чтобы их было меньше, а выживших – больше, безнравственно. <...> К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чем мы давно говорим", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она также напомнила, что данный закон вызвал резкую реакцию со стороны Израиля, в то время как президент Польши Анджей Дуда назвал свою страну "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев".

"По поводу "хранения памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" – это сильно, конечно. Не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также напомнила, что с 2014 года музеи России стремятся присоединиться к работе над экспозицией в лагере Собибор, но несмотря на приглашения польского Минкульта, эта страна начала создавать препятствия.

14 августа Дуда подписал спорный закон, затрагивающий, в том числе, вопрос реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

После этого Израиль отозвал главу посольства в Варшаве и рекомендовал послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране.