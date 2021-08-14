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Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества евреев, пострадавших в годы холокоста, который подписал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает пресс-служба МИД еврейского государства со ссылкой на заявление главы ведомства Яира Лапида.

14 августа Дуда подписал спорный закон, затрагивающий, в том числе, вопрос реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

Ранее польский парламент принял поправки в административный кодекс, по которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США сочли, что этот закон отнимает у евреев право на возврат имущества или получения за него компенсации. Польский лидер же утверждает, что закон не направлен на имущественные права именно евреев.

"Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу", – заявил Лапид.

Кроме того, отмечается, что израильский МИД рекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране.

"Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения к памяти погибших и к памяти о холокосте", – добавил глава ведомства.

Министр также сообщил, что ведет переговоры с представителями США о совместной реакции на принятие закона.

"Сегодня вечером Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества. О таком никогда нельзя молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, не станут молчать", – заключил Лапид.

Ранее польский генерал Мирослав Ружаньский заявил, что США может временно приостановить поставку военной техники в Польшу, если ее правительство не возьмет курс на демократизацию страны. По словам генерала, американское правительство не станет инвестировать большие суммы денег в страну, где пренебрегают таким партнерством, поскольку Вашингтон достаточно прагматичен и смотрит на несколько лет вперед.

