14 августа, 22:16
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества евреев, пострадавших в годы холокоста, который подписал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает пресс-служба МИД еврейского государства со ссылкой на заявление главы ведомства Яира Лапида.
14 августа Дуда подписал спорный закон, затрагивающий, в том числе, вопрос реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.
Ранее польский парламент принял поправки в административный кодекс, по которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США сочли, что этот закон отнимает у евреев право на возврат имущества или получения за него компенсации. Польский лидер же утверждает, что закон не направлен на имущественные права именно евреев.
"Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу", – заявил Лапид.
Кроме того, отмечается, что израильский МИД рекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране.
"Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения к памяти погибших и к памяти о холокосте", – добавил глава ведомства.
Министр также сообщил, что ведет переговоры с представителями США о совместной реакции на принятие закона.
"Сегодня вечером Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества. О таком никогда нельзя молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, не станут молчать", – заключил Лапид.
Ранее польский генерал Мирослав Ружаньский заявил, что США может временно приостановить поставку военной техники в Польшу, если ее правительство не возьмет курс на демократизацию страны. По словам генерала, американское правительство не станет инвестировать большие суммы денег в страну, где пренебрегают таким партнерством, поскольку Вашингтон достаточно прагматичен и смотрит на несколько лет вперед.
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