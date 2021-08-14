В польском издании сравнили борьбу с "Северным потоком – 2" с битвой Давида и Голиафа

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Независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк назвал соглашение Вашингтона и Берлина о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2" очередным "предательством союзников". Об этом он написал в статье для польского издания Myśl Polska, передает РИА Новости.

По словам автора публикации, договоренности США и Германии по российскому проекту вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине.

"Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии трубопроводу, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе", – написал Щенсняк.

По его мнению, Варшава "ввязалась в многолетнюю войну на два фронта" и потерпела болезненное поражение, а победу в итоге одержала Германия.

"Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов", — считает эксперт.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявлял, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.

Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.