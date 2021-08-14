Польский генерал испугался прекращения военного сотрудничества с США

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Польский генерал Мирослав Ружаньский заявил, что США может временно приостановить поставку военной техники в Польшу, если ее правительство не возьмет курс на демократизацию страны. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

По словам генерала, американское правительство не станет инвестировать большие суммы денег в страну, где пренебрегают таким партнерством, поскольку Вашингтон достаточно прагматичен и смотрит на несколько лет вперед.

"Американцы не будут реагировать, как обиженный ребенок. Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?" – отметил Ружаньский.

Ранее Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о невозможности политического диалога между Москвой и Варшавой.

По его мнению, Россия не уважает принципы цивилизованного мира, поскольку отказывается вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского.