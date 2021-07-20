Замглавы МИД Польши заявил о невозможности диалога между Москвой и Варшавой

20 июля, 23:17
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о невозможности политического диалога между Москвой и Варшавой.
По его мнению, Россия "не уважает принципы цивилизованного мира", поскольку отказывается вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского.
"Здесь нет совершенно никаких предпосылок для политического диалога. Для нас Россия – это очень большой вызов. <...> Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", – приводит слова Пшидача РИА Новости.
При этом в России неоднократно подчеркивали, что обломки самолета, потерпевшего крушение под Смоленском, остаются в стране в соответствии с действующим законодательством – они должны быть в распоряжении российского следствия до тех пор, пока Варшава не завершит расследование.
В сентябре прошлого года Польша потребовала выдать стране авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с Качиньским в 2010 году. Российская сторона отказалась, так как данное требование противоречит Конституции РФ.
10 апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели. Все они погибли.
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