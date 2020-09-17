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Происшествия

11:01

Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

происшествия

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Москва не планирует выдавать Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета президента Польши Леха Качиньского.

Как передает РИА Новости, специалист объяснил это решение нормами российского законодательства.

Это запрещает российская Конституция
Андрей Климов
заместитель председателя международного комитета Совета Федерации

Ранее СМИ сообщили о том, что польская Генпрокуратура готовится запустить процедуру ареста диспетчеров. Как следствие, специалистов могут объявить в международный розыск, что будет сопровождаться требованием о выдаче их польским властям.

В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского объявила, что тротил, названный причиной крушения лайнера, был заложен во время ремонта в России. Эксперты раскритиковали версию о столкновении с землей.

По словам официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, результаты расследования можно назвать бесконечным фантазийным процессом.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели. Все они погибли.

Российское следствие выяснило, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал этого. Последующие ошибочные действия экипажа привели к трагедии. Версия о взрыве на борту не подтвердилась.

На борту разбившегося под Смоленском польского самолета взрыва не было

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