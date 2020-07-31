В Польше рассказали о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

17:52
Фото: ТАСС/Imago-Images
Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского объявила, что тротил, названный причиной крушения лайнера, был заложен во время ремонта в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Промежуточный отчет был подготовлен в комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича. Эксперты пришли к выводу, что повреждения, полученные самолетом президента, могли быть приобретены только при взрыве до падения.
В документе указано, что версия о столкновении с землей может не соответствовать действительности.
"Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов", – заявили специалисты.
Согласно данным исследования, следы взрывчатки – тротила, пентрита и гексогена – нашли на частях, которые меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (другой польский самолет) в России в 2009 году. Анализ проводился в лаборатории в штате Орегон (США).
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году Ту-154.
10 апреля 2010 года самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета после технического расследования, причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром в сложных метеоусловиях.
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