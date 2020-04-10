Польша провела более 40 осмотров обломков разбившегося самолета Качиньского

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Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, российские следователи неоднократно оказывали содействие представителям Польши в проведении совместных осмотров. Результаты всех процессуальных действий передавали польской стороне в порядке, установленном международными договоренностями и российским законодательством, уточнила Петренко. Она добавила, что СК РФ открыт к всестороннему взаимодействию с польской стороной по расследованию обстоятельств катастрофы.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Российское следствие выяснило, что, с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал этого. Последующие ошибочные действия экипажа привели к трагедии. Версия о взрыве на борту не подтвердилась.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и заключениями комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию. Петренко выразила мнение, что слова польской стороны – попытка усомниться в очевидном.