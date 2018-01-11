В Польше назвали основную версию крушения Ту-154 под Смоленском‍

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Власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера по делу о крушении польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском‍ и приняли решение о создании второй комиссии. Она заявила, что на борту лайнера произошел взрыв, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря подкомиссии Марты Палонек, 10 января международный эксперт в сфере исследования авиапроисшествий Франк Тейлор констатировал, что левое крыло самолета было разрушено в результате произошедшего внутри взрыва.

Эксперт считает, что было два источника взрыва: в крыле и центральной стойке, что якобы "подтверждается анализом механизма столкновения дверей с землей".

Также, по его убеждению, береза, с которой столкнулся лайнер, не оказала влияния на первоначальное разрушение крыла.

Крушение президентского Ту-154 произошло под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находился президент Польши Лех Качиньский с женой, почти все высшее военное командование, известные политики, общественные и религиозные деятели.

Они направлялись на траурные мероприятия по случаю семидесятой годовщины расстрела польских офицеров в катынском лесу. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. По официальной версии, причиной трагедии стала ошибка экипажа.