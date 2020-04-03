Польская делегация отказалась приехать в Катынь из-за пандемии коронавируса

17:06
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Посольство Польши в Москве объяснило отмену визита в Смоленск и Катынь угрозой распространения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий МИД РФ.
"В полученной нами сегодня ноте посольства Польши в Москве в качестве причины переноса визита названы угрозы, связанные с пандемией коронавируса", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Варшаве сообщили о намерении перенести поездку в Россию. Речь идет о визите польской делегации во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким в Смоленск и Катынь.
Приезд гостей из Варшавы был приурочен к 10-летию со дня авиакатастрофы самолета, на котором летел президент Польши Лех Качиньский. Кроме того, визит планировали связать с 80-й годовщиной со дня массового расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
20 марта жители Калининграда столкнулись с невозможностью посещения магазинов в Польше из-за закрытия границы. В связи с этим несколько поляков в комментариях к этим сообщениям в местных СМИ предложили провести в области референдум, на котором жителей бы спросили, не хотят ли они войти в состав Польши. Губернатор Калининградской области отказался комментировать эти призывы.
В настоящий момент, согласно данным ВОЗ, в Польше зафиксировали 3149 случаев заражения коронавирусом. 59 поляков стали жертвами COVID-19, 56 пациентов смогли излечиться.
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