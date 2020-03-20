Губернатор Калининградской области оценил предложение о присоединении к Польше

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался комментировать призывы о присоединении региона к Польше из-за закрытия российских границ, сообщает "Газета.ру".

"Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области – слишком много чести этим польским графоманам", – сказал он.

Ранее сообщалось, что польские СМИ посвятили свои публикации Калининграду, границы которого закрыли из-за коронавируса. В комментариях к материалам некоторые читатели предложили узнать у жителей Калининградской области, не хотят ли они войти в состав Польши.