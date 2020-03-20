Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область

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Поляки предложили сделать Калининградскую область частью своей страны. Так они решили помочь калининградцам, которые из-за карантина не могут посещать магазины соседней Польши, сообщает News.ru.

Польские СМИ посвятили свои публикации Калининграду, границы которого закрыли по решению Кремля из-за пандемии коронавируса. В комментариях к материалам некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.

Их оппоненты, рассуждая о таком развитии событий, отвечают, что Калининград – ключевой для РФ регион, поэтому Москва удержит его любой ценой и даже "нанесет массированный удар".

Ранее сообщалось, что жителям Калининградской области, которые находятся в туристических поездках по Европе, лучше возвращаться домой через Москву.

Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической остановки. Организованным группам советуют обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока путешествия. Самих операторов попросили отказаться от реализации туров и оказать содействие в перебронировании.

Ростуризм пояснил, что все больше популярных у туристов стран вводят ограничительные меры по приему иностранных граждан. Ряд стран также ограничил передвижения на своих территориях, принимая меры карантинного характера.

При этом большинство стран принимает меры без уведомления, создавая риски при возвращении туристов домой. В агентстве напомнили, что прибывающим из-за рубежа лицам предписано пройти двухнедельную самоизоляцию.

Ростуризм запустил форму обратной связи для туристов. Граждане, находящиеся в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут заполнить опросную форму на сайте для оперативной связи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также рекомендовал россиянам не ездить за границу, чтобы избежать новых случаев заражения COVID-19. Он попросил и госслужащих отменить командировки и не летать в отпуск.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 248 пациентов скончались, выздоровело более 71 тысячи. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.