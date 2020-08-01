Захарова назвала "бесконечной фантазией" утверждения о взрывах в самолете Качиньского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доводы польской комиссии по расследованию катастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского. По ее словам, следствие превращается в "бесконечную фантазию". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Это "повторное расследование" с его "промежуточными результатами" стали настоящей Йокнапатофой (вымышленный округ на юге США. – При.ред.) современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс", – заявила Захарова.

Представитель дипломатического ведомства призвала специалистов из Польши изучить расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1" для понимания действительности.

Ранее польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского объявила, что тротил, названный причиной крушения лайнера, был заложен во время ремонта в России. Промежуточный отчет был подготовлен в комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича.

Эксперты пришли к выводу, что повреждения, полученные самолетом президента, могли быть приобретены только при взрыве до падения. В документе указано, что версия о столкновении с землей может не соответствовать действительности.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Среди них были президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели. Все они погибли.

Российское следствие выяснило, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал этого. Последующие ошибочные действия экипажа привели к трагедии. Версия о взрыве на борту не подтвердилась.

