Польша инициирует арест работавших во время гибели Качиньского диспетчеров

Фото: ITAR-TASS/Максим Шеметов

Польша инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Об этом заявила пресс-секретарь генеральной прокуратуры страны Эва Бялик.

"Следственная группа №1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный", – передает РИА Новости слова Бялик.

Если суд примет решение об аресте диспетчеров, они могут быть объявлены в международный розыск. В этом случае власти Польши предъявят требование о выдаче работников аэродрома.

Бялик добавила, что обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, инкриминируют умышленное провоцирование авиакатастрофы

Ранее польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского объявила, что тротил, названный причиной крушения лайнера, был заложен во время ремонта в России. Промежуточный отчет был подготовлен в комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича.

Эксперты пришли к выводу, что повреждения, полученные самолетом президента, могли быть приобретены только при взрыве до падения. В документе указано, что версия о столкновении с землей может не соответствовать действительности.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Среди них были президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели. Все они погибли.

Российское следствие выяснило, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал этого. Последующие ошибочные действия экипажа привели к трагедии. Версия о взрыве на борту не подтвердилась.