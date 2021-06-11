В Польше назвали причину русофобии у некоторых политиков этой страны

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Причиной русофобских настроений у некоторых польских политиков является попытка угодить "великому покровителю" в лице Соединенных Штатов, заявил член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

"Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель <...> всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию", – сказал Модзелевский изданию Myśl Polska.

По его мнению, "стратегический союз" Польши и Соединенных Штатов носит исключительно антироссийский характер. Модзелевский допустил, что при сближении Вашингтона с Москвой русофобия в Варшаве может внезапно исчезнуть.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США объявили цену русофобии и синофобии. Так она прокомментировала предложение американского лидера Джо Байдена выделить 715 миллиардов долларов Пентагону для сдерживания Москвы и Пекина.