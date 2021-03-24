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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию опасным соседом, с которым в то же время необходимо поддерживать контакт по важным темам. Об этом сообщает РИА Новости.

24 марта Боррель прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД. На заседаниях планируется обсудить перспективы отношений альянса с Россией.

"Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата", – сказал глава евродипломатии.

Он подчеркнул, что одной из задач НАТО также является сдерживание и противодействие России.

Ранее Боррель завил, что Россия взяла курс на конфронтацию. Также он обвинял российские власти в нежелании сотрудничать с ЕС в ходе его визита в Москву в начале февраля.