Евросоюз обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию

22 марта, 23:36
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Министры иностранных дел стран ЕС выразили мнение, что Россия взяла курс на конфронтацию с союзом. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом", – сказал он на пресс-конференции. Трансляцию его выступления вел телеканал RT.
Боррель добавил, что власти РФ показали нежелание сотрудничать с ЕС в ходе его визита в Москву в начале февраля. Он добавил, что министры Евросоюза подтвердили пять принципов, на которых должны строиться отношения с Россией.
Принципы были установлены в 2016 году и включают в себя, в частности, соблюдение Минских соглашений в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.
Боррель подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25-26 марта.
Евросоюз ранее ввел санкции в отношении двух граждан РФ за "пытки и репрессии в отношении ЛГБТ-сообщества". Под ограничения подпали заместитель председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев.
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