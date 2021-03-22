ЕС включил двоих россиян в список санкций за нарушение прав человека

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз ввел санкции в отношении граждан России за "пытки и репрессии в отношении ЛГБТ-сообщества" в Чечне, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Под ограничения подпали заместитель председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев. Данным гражданам теперь нельзя въезжать в страны ЕС. Кроме того, их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза намерены утвердить расширение санкционного списка за нарушение прав человека в мире. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.

В то же время в Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией. Чтобы наладить отношения, Брюсселю необходимо начать постепенное ослабление санкций, создать доверительную атмосферу между странами, а также наладить взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.

