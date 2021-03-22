В МИД заявили об ответных мерах на санкции Евросоюза

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Россия будет реагировать на санкции Евросоюза, введенные из-за Алексея Навального, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, необходимые меры будут приняты и объявлены.

"Санкционный путь – это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции, и это не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку", – передает его слова РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что главы МИД стран Евросоюза намерены утвердить расширение санкционного списка за нарушение прав человека в мире. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.

В то же время в Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией. Чтобы наладить отношения, Брюсселю необходимо начать постепенное ослабление санкций, создать доверительную атмосферу между странами, а также наладить взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.