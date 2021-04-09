США объявили цену русофобии и синофобии – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США объявили цену русофобии и синофобии. Об этом она сообщила, давая комментарий по предложению Джо Байдена выделить 715 миллиардов долларов Пентагону для сдерживания Москвы и Пекина.

"Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллиона долларов", – написала она в Facebook.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию и КНР в сближении для противостояния Западу. Он заявил, что власти двух стран прибегают к схожей риторике, когда говорят о США или Западе. Дипломат подчеркнул, что, помимо экономических факторов, китайско-российское сближение основано на отказе от демократических ценностей.