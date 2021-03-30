Боррель обвинил Россию и КНР в сближении для противостояния Западу

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Власти России и Китая прибегают к схожей риторике, когда говорят о США или Западе, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И на недавней встрече выразили намерение укреплять техническую независимость Москвы и Пекина от западных стран, а также призвали Запад не вмешиваться в их внутренние дела. Боррель полагает, что за данной позицией стоит взаимная выгода России и Китая.

"Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге и Китай явно имеет преимущество", – сказал политик.

Однако одним из главных аспектов двусторонних отношений РФ и КНР стала энергетика, поскольку Пекину необходимы газ и нефть, импортируемые из России.

"Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях", – отметил дипломат.

По его словам, для развития инфраструктуры потребуются огромные инвестиции, поэтому диверсификацию будет осуществить нелегко. Китай также развивает контрактные соглашения с энергетическими лидерами Центральной Азии, напомнил Боррель.

Также, по его мнению, связь Москвы и Пекина продиктована и иными факторами.

"Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела", – полагает Боррель.

Ранее Лавров заявил, что Брюссель уничтожил отношения между Москвой и Евросоюзом, которые формировались длительное время. Партнерами для России остаются отдельные европейские страны, ставящие во главу угла собственные интересы.