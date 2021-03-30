В Совфеде отреагировали на слова Борреля о сближении России и Китая

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Заместитель председателя Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о сближении Москвы и Пекина на фоне противостояния Западу. Об этом сообщает RT.

По мнению вице-спикера верхней палаты российского парламента, слова Борреля являются не более чем запугиванием недостаточно осведомленных людей.

"Чем дальше в лес, тем больше дров. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещенную публику", – заявил Косачев.

Ранее Боррель обвинил Россию и КНР в сближении для противостояния Западу. Он заявил, что власти двух стран прибегают к схожей риторике, когда говорят о США или Западе. Дипломат подчеркнул, что, помимо экономических факторов, китайско-российское сближение основано на отказе от демократических ценностей.