В Кремле считают неприемлемыми проявления неонацизма в Европе

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Россия отмечает проявления неонацизма в странах Европы, однако считает подобное неприемлемым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произнесенные Владимиром Путиным во время парада Победы слова о "сборище недобитых карателей".

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля напомнил, что совсем недавно последователи добровольческой дивизии СС "Галичина" прошли строем по Киеву.

Ранее президент поздравил россиян с Днем Победы. В своем обращении он назвал этот праздник священным и подчеркнул, что агрессивные планы, антисемизм и русофобию нельзя ничем оправдать.