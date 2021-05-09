В Москве прошел парад Победы

В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.

По Красной площади прошла механизированная колонна, которую возглавил танк Т-34. Также прошли танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата", боевые машины БМП-3 и БМП-2 и перспективная БМП "Курганец-25".

Позднее состоялась авиационная часть парада. В небо над столицей поднялись 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники.

Пролет завершили экипажи самолетов МиГ-37К, Су-57 и три группы самолетов "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" с пилотажными группами "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. А шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин.

