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Транспорт

15:36

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Москвичам рассказали о перекрытиях улиц 9 Мая

Какие улицы перекроют в связи с парадом Победы и как их объехать
город транспорт

В День Победы на Красной площади состоится традиционный парад. В связи с этим столицу ждут ограничения проезда по некоторым улицам и изменения в работе общественного транспорта. Расскажем, где нужно выбирать пути объезда и какую информацию следует учесть пассажирам метро и автобусов.

Дороги

В День Победы основные ограничения движения транспорта будут действовать в центре Москвы и на Минском шоссе до деревни Алабино. С 05:30 до 08:00 9 мая закроют для проезда участки от Крылатской до 2-й Брестской улицы:

Фото: transport.mos.ru

  • Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники);
  • Карамышевский мост;
  • улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
  • улица Мнёвники;
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Красная Пресня;
  • Баррикадная улица;
  • Новинский бульвар;
  • Садовая-Кудринская улица;
  • Большая Садовая улица;
  • Садовая-Триумфальная улица;
  • Садовая-Каретная улица;
  • 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади).
Глобальные перекрытия с 05:30 до окончания парада произойдут и в центре города:

Фото: transport.mos.ru

  • Тверская улица (от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы);
  • 1-я Тверская-Ямская улица (от Большой Садовой улицы до улицы Гашека);
  • Оружейный переулок (от дома 3, строения 1, по Оружейному переулку до Тверской улицы);
  • Моховая улица (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы);
  • улица Охотный Ряд;
  • Театральный проезд;
  • улица Большая Никитская (от Моховой улицы до Романова переулка);
  • Новая и Старая площади;
  • Китайгородский проезд;
  • Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста) и Кадашевская набережные;
  • Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты;
  • Болотная улица и Болотная площадь;
  • улица Балчуг;
  • Лубочный переулок;
  • Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
  • 1-й и 2-й Раушский переулки;
  • улица Солянка;
  • улица Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка).
Также в День Победы с 10:00 до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по следующим маршрутам:

Фото: transport.mos.ru

  • Большой Каменный и Карамышевский мосты;
  • Боровицкая площадь
  • Моховая улица (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки);
  • улица Воздвиженка;
  • улица Новый Арбат;
  • Новинский бульвар;
  • Садовая-Кудринская улица;
  • Садовая-Триумфальная улица;
  • Садовая-Каретная улица;
  • 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • Баррикадная улица;
  • улица Красная Пресня;
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Мнёвники;
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
  • Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • Карамышевский мост;
  • улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • улица Петровка (от Театрального проезда до улицы Каретный Ряд);
  • улица Рождественка (от Театрального проезда до Пушечной улицы);
  • улица Большая Полянка (от Якиманской набережной до улицы Большой Якиманки);
  • улица Большая Якиманка (от улицы Большой Полянки до Садового кольца);
  • улица Большая Дмитровка (от Страстного бульвара до Театрального проезда).
Запланированы перекрытия и после парада. На западе столицы с 15:00 до момента прохождения колонны закроют ряд улиц для свободного возвращения военной техники на полигон в Алабине:

  • Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники);
  • Карамышевский мост;
  • улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);
    Звенигородское шоссе;

    • Фото: transport.mos.ru

  • 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды;
  • улица Нижние Мнёвники (с 15:00 до 18:00);
  • улица Крылатская (с 15:00 до 18:00);
  • улица Осенняя (с 15:00 до 18:00);
  • Рублевское шоссе (с 15:00 до 18:00);
  • МКАД(с 15:00 до 18:00);
  • Минское шоссе (с 15:00 до 18:00);
  • Московское малое кольцо (А107) (с 15:00 до 18:00);
  • парадная площадка Алабина (с 15:00 до 18:00).
В День Победы запланированы и другие ограничения для автомобилистов. С полуночи 8 мая до 10:00 10 мая на Крылатской улице (от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники) и на Осенней улице (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы) запретят остановку и стоянку машин. Также на улицах по маршруту прохождения военной техники временно ликвидируют парковочное пространство.

Фото: transport.mos.ru

Общественный транспорт

В День Победы несколько станций метро с 05:30 и до окончания парада переходят на особый режим работы. На выход будут закрыты станции "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". Входы и пересадки продолжат работу.

Кроме того, дополнительные ограничения возможны на станциях "Китай-город", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Арбатская" Филевской и Арбатско-Покровской линий, "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская" и "Маяковская".

В центре и на северо-западе столицы 9 мая изменятся маршруты ночных автобусов и электробусов. К примеру, с 04:30 маршрут № Н1 пройдет от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы, № Н4 от Новокосина поедет до метро "Таганская", а № Н11 от аэропорта Внуково довезет до кинотеатра "Ударник".

Фото: transport.mos.ru

Также 9 мая с 04:30 меняется путь следования дневных автобусов и электробусов. Маршрут № А ограничится проездом от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", № М9 поедет от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира", а № Т39 отправится от метро "Парк Победы" до улицы Новый Арбат.

На двух участках изменится маршрут № М1: от Больницы РЖД до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник" (после 09:00 – до метро "Октябрьская"). Аналогичная ситуация с маршрутом № М3. Здесь автобусы поедут от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до сада имени Баумана.

Кроме того, с 08:30 автобусы № Т8 пойдут от Москворецкого рынка до метро "Добрынинская". С 09:00 электробусы № Т7 отправятся от метро "Парк Победы" до метро "Октябрьская". С 09:30 автобус № Т4 проследует от метро "Университет" до метро "Октябрьская".

Увеличить. Фото: transport.mos.ru


Полный список всех изменений маршрутов автобусов и электробусов на 9 мая можно найти на сайте Мосгортранса.

Важные изменения в работе транспорта будут вечером 9 мая. На Воробьевых горах электробус № Т7 с 20:15 между остановками "Академия Внешней торговли" и "Метро "Ленинский проспект" вместо улицы Косыгина отправится в обоих направлениях по Мосфильмовской улице, Университетскому и Ленинскому проспектам.

В центре с 21:20 маршрут № М5 проследует от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а № 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы.

Изменятся маршруты и в районе Солнцево. Здесь с 21:30 автобусы № 779 и 830 проследуют от 11-го мкр. Солнцево вместо улицы Федосьино в обоих направлениях по улицам Скульптора Мухиной и Шолохова на Лукинскую улицу. Проехав эти участки, они продолжат движение своими маршрутами. Также в Солнцеве автобус № 812 поедет с Лукинской улицы в обоих направлениях по улице Шолохова без заезда на улицы Федосьино и Скульптора Мухиной. Кроме того, с 21:40 автобус № 507 может ходить с увеличенными интервалами.

С 21:40 возможны сдвиги в расписании у автобуса № 31 в Зеленограде. В Троицке с увеличенными интервалами в районе Центральной и Физической улиц могут следовать маршруты № 17, 398, 871, 874, 874к, 876, 1001.

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