Москвичам рассказали о перекрытиях улиц 9 Мая

В День Победы на Красной площади состоится традиционный парад. В связи с этим столицу ждут ограничения проезда по некоторым улицам и изменения в работе общественного транспорта. Расскажем, где нужно выбирать пути объезда и какую информацию следует учесть пассажирам метро и автобусов.

Дороги

В День Победы основные ограничения движения транспорта будут действовать в центре Москвы и на Минском шоссе до деревни Алабино. С 05:30 до 08:00 9 мая закроют для проезда участки от Крылатской до 2-й Брестской улицы:



Фото: transport.mos.ru

Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);

улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники);

Карамышевский мост;

улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);

проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);

улица Мнёвники;

Звенигородское шоссе;

улица Красная Пресня;

Баррикадная улица;

Новинский бульвар;

Садовая-Кудринская улица;

Большая Садовая улица;

Садовая-Триумфальная улица;

Садовая-Каретная улица;

1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);

2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади).

Фото: transport.mos.ru

Тверская улица (от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы);

1-я Тверская-Ямская улица (от Большой Садовой улицы до улицы Гашека);

Оружейный переулок (от дома 3, строения 1, по Оружейному переулку до Тверской улицы);

Моховая улица (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы);

улица Охотный Ряд;

Театральный проезд;

улица Большая Никитская (от Моховой улицы до Романова переулка);

Новая и Старая площади;

Китайгородский проезд;

Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста) и Кадашевская набережные;

Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты;

Болотная улица и Болотная площадь;

улица Балчуг;

Лубочный переулок;

Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

1-й и 2-й Раушский переулки;

улица Солянка;

улица Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка).

Фото: transport.mos.ru

Большой Каменный и Карамышевский мосты;

Боровицкая площадь

Моховая улица (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки);

улица Воздвиженка;

улица Новый Арбат;

Новинский бульвар;

Садовая-Кудринская улица;

Садовая-Триумфальная улица;

Садовая-Каретная улица;

1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);

2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади);

Баррикадная улица;

улица Красная Пресня;

Звенигородское шоссе;

улица Мнёвники;

проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);

Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);

Карамышевский мост;

улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);

улица Петровка (от Театрального проезда до улицы Каретный Ряд);

улица Рождественка (от Театрального проезда до Пушечной улицы);

улица Большая Полянка (от Якиманской набережной до улицы Большой Якиманки);

улица Большая Якиманка (от улицы Большой Полянки до Садового кольца);

улица Большая Дмитровка (от Страстного бульвара до Театрального проезда).

Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);

улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники);

Карамышевский мост;

улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники);

проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения);

Звенигородское шоссе;

Звенигородское шоссе; Фото: transport.mos.ru 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды;

улица Нижние Мнёвники (с 15:00 до 18:00);

улица Крылатская (с 15:00 до 18:00);

улица Осенняя (с 15:00 до 18:00);

Рублевское шоссе (с 15:00 до 18:00);

МКАД(с 15:00 до 18:00);

Минское шоссе (с 15:00 до 18:00);

Московское малое кольцо (А107) (с 15:00 до 18:00);

парадная площадка Алабина (с 15:00 до 18:00).

Фото: transport.mos.ru

Общественный транспорт

Глобальные перекрытия с 05:30 до окончания парада произойдут и в центре города:Также в День Победы с 10:00 до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по следующим маршрутам:Запланированы перекрытия и после парада. На западе столицы с 15:00 до момента прохождения колонны закроют ряд улиц для свободного возвращения военной техники на полигон в Алабине:В День Победы запланированы и другие ограничения для автомобилистов. С полуночи 8 мая до 10:00 10 мая на Крылатской улице (от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники) и на Осенней улице (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы) запретят остановку и стоянку машин. Также на улицах по маршруту прохождения военной техники временно ликвидируют парковочное пространство.

В День Победы несколько станций метро с 05:30 и до окончания парада переходят на особый режим работы. На выход будут закрыты станции "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". Входы и пересадки продолжат работу.

Кроме того, дополнительные ограничения возможны на станциях "Китай-город", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Арбатская" Филевской и Арбатско-Покровской линий, "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская" и "Маяковская".

В центре и на северо-западе столицы 9 мая изменятся маршруты ночных автобусов и электробусов. К примеру, с 04:30 маршрут № Н1 пройдет от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы, № Н4 от Новокосина поедет до метро "Таганская", а № Н11 от аэропорта Внуково довезет до кинотеатра "Ударник".



Фото: transport.mos.ru

Также 9 мая с 04:30 меняется путь следования дневных автобусов и электробусов. Маршрут № А ограничится проездом от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", № М9 поедет от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира", а № Т39 отправится от метро "Парк Победы" до улицы Новый Арбат.

На двух участках изменится маршрут № М1: от Больницы РЖД до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник" (после 09:00 – до метро "Октябрьская"). Аналогичная ситуация с маршрутом № М3. Здесь автобусы поедут от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до сада имени Баумана.

Кроме того, с 08:30 автобусы № Т8 пойдут от Москворецкого рынка до метро "Добрынинская". С 09:00 электробусы № Т7 отправятся от метро "Парк Победы" до метро "Октябрьская". С 09:30 автобус № Т4 проследует от метро "Университет" до метро "Октябрьская".



Увеличить. Фото: transport.mos.ru



Полный список всех изменений маршрутов автобусов и электробусов на 9 мая можно найти на сайте Мосгортранса.

Важные изменения в работе транспорта будут вечером 9 мая. На Воробьевых горах электробус № Т7 с 20:15 между остановками "Академия Внешней торговли" и "Метро "Ленинский проспект" вместо улицы Косыгина отправится в обоих направлениях по Мосфильмовской улице, Университетскому и Ленинскому проспектам.

В центре с 21:20 маршрут № М5 проследует от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а № 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы.

Изменятся маршруты и в районе Солнцево. Здесь с 21:30 автобусы № 779 и 830 проследуют от 11-го мкр. Солнцево вместо улицы Федосьино в обоих направлениях по улицам Скульптора Мухиной и Шолохова на Лукинскую улицу. Проехав эти участки, они продолжат движение своими маршрутами. Также в Солнцеве автобус № 812 поедет с Лукинской улицы в обоих направлениях по улице Шолохова без заезда на улицы Федосьино и Скульптора Мухиной. Кроме того, с 21:40 автобус № 507 может ходить с увеличенными интервалами.

С 21:40 возможны сдвиги в расписании у автобуса № 31 в Зеленограде. В Троицке с увеличенными интервалами в районе Центральной и Физической улиц могут следовать маршруты № 17, 398, 871, 874, 874к, 876, 1001.

