Началась авиационная часть парада Победы в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве началась авиационная часть парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые открывают воздушную часть торжественного мероприятия три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных Ми-28Н.

В небо над столицей поднимутся 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники.

Пролет завершат экипажи самолетов МиГ-37К, Су-57 и три группы самолетов "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" с пилотажными группами "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. А шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.

Перед этим по Красной площади прошла механизированная колонна, которую возглавил танк Т-34.

Всего в колонну вошли 49 образцов военной техники. Среди них БМП-2М с боевым модулем "Бережок", танки Т-90М "Прорыв-3", танки Т-80БВМ, три модификации бронеавтомобилей из семейства "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", бронемашины ТОС-1А с огнеметной системой "Солнцепек" и другие.

Также по столице прошла техника времен Великой Отечественной войны. Зрители смогли увидеть 31 танк Т-34-85 и 7 противотанковых самоходок СУ-100.

Ранее знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы – красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

После доклада командующего парадом, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова министр обороны России Сергей Шойгу начал объезд парадных расчетов. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин.

