Путин поздравил россиян с Днем Победы

Фото: скриншот трансляции телеканала "Россия 24"

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

"Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся", – сказал президент.

По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин.

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе", – отметил лидер.

Путин подчеркнул, что агрессивные планы, антисемизм и русофобию нельзя ничем оправдать. При этом, по словам президента, многое из идеологии нацизма в мире снова пытаются поставить на вооружение.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", – объяснил Путин.

Лидер страны заверил, что Россия будет защищать свои национальные интересы. Также государство будет обеспечивать права российского народа.

Президент перед традиционным смотром объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мэр отметил, что 76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Это, по его словам, целая жизнь, подаренная фронтовиками и тружениками тыла.

В Москве проходит парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы – красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчетами.

После доклада командующего парадом, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова министр обороны России Сергей Шойгу начал объезд парадных расчетов.

В торжественном шествии примут участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проедут более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие виды техники.