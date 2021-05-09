Безопасность в Москве 9 мая обеспечат специалисты пожарно-спасательного гарнизона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безопасность праздничных мероприятий в Москве в честь Дня Победы обеспечивают порядка 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона дежурят на всем маршруте движения военной техники от улицы Нижние Мневники до Красной площади. Организовано дежурство специальных нарядов в 16 точках проведения праздничного артиллерийского салюта. На всех площадках были проведены профилактические обследования и инструктажи", – говорится в сообщении ведомства.

На водных объектах будут дежурить спасательные катера, а также пожарный корабль.

В 76-ю годовщины Победы 9 мая состоится традиционный парад на Красной площади. В торжественном мероприятии примут участие более 12 тысяч человек, 191 единица боевой техники и 76 вертолетов и самолетов.

