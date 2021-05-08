Решение по воздушной части парада примут за несколько часов до его начала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 Мая примут за несколько часов до его начала, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ситуация с погодой пока неоднозначная.
Синоптик добавил, что расчеты погоды на 9 Мая идут каждые три часа, на основе данных, получаемых со спутников, радарных установок.
"Нужно будет точно спрогнозировать высоту нижней кромки облачности, до утра погода дождливая, но постепенно дождь будет утихать, утром 9 Мая уже будет меньше, облачность станет выше. Вполне возможно, что воздушная часть парада состоится", – сказал Вильфанд.
Он добавил, что погода 9 Мая в столице будет "несравнимой" с погодой субботы, она будет "более спокойная", хоть и облачная.
Ранее ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 Мая. В ночь на воскресенье и в первой половине дня сохранится вероятность пасмурной погоды с короткими дождями. К вечеру погода начнет улучшаться.
В авиационной части Парада Победы задействуют 76 летательных аппаратов. Замыкать репетицию традиционно будут шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дым в цветах российского флага.
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