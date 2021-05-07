Москвичам пообещали дождливую погоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Атлантический циклон принесет в столичный регион дождливую погоду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу в городе выпадет до 17 миллиметров осадков, или 33% месячной нормы.
"Поливать нас будет капитально, начнется небольшой дождь в середине ночи, а днем будет лить, не переставая", – цитирует синоптика РИА Новости.
Температура резко понизится – ночью ожидается 7–9 градусов, а днем – не выше плюс 11–13 градусов.
Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 Мая. В ночь на воскресенье и в первой половине дня сохранится вероятность пасмурной погоды с короткими дождями. К вечеру погода начнет улучшаться.
Ночью 9 Мая ожидается 4–6 градусов, днем – около 12–14 градусов тепла. На будущей неделе прогнозируется антициклон – будет солнечно и без осадков.
В понедельник ночью еще будет прохладно, но уже днем столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов. Во вторник ожидается около 19–21 градуса тепла. В среду воздух прогреется до 21–23 градусов. Таким образом, к середине следующей недели город выйдет на температурный фон июня.
Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло
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