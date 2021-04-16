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Москва 24

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Общество

12:52

Жаркое лето ускорит ликвидацию эпидемии COVID-19 в РФ – вирусолог

медицина общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жаркое лето, которое прогнозируют синоптики, может ускорить ликвидацию эпидемии COVID-19 в России, ведь для коронавируса повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на российского вирусолога, доктора медицинских наук Виктора Зуева.

По его словам, коронавирусная инфекция относится к группе пневмотропных вирусов, которые поражают прежде всего дыхательную систему.

"Значит, он так же, как и вирус гриппа, не любит повышенной температуры. Нам обещают жаркое лето, так что, я думаю, это ускорит вот эти положительные события по ликвидации эпидемии у нас в стране. Плюс увеличение числа переболевших, и главное – увеличение числа вакцинируемых", – уточнил вирусолог.

Кроме того, он напомнил, что сам коронавирус будет сезонным заболеванием, так же как и вирус гриппа.

Ранее синоптик выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около и выше нормы. Главным образом этот прогноз актуален для Европейской части России.

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