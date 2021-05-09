В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в столице

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В Подмосковье специалисты начали разгонять тучи. Это необходимо для проведения парада Победы в столице, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Тучи начали разгонять в Подмосковье перед парадом Победы в Москве", – цитирует РИА Новости синоптика.

По его словам, основные силы брошены на юго-запад, поскольку оттуда идет вынос воздушных масс.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 Мая примут за несколько часов до его начала.

Синоптик добавил, что расчеты погоды на 9 Мая идут каждые три часа, на основе данных, получаемых со спутников, радарных установок.

В авиационной части парада Победы задействуют 76 летательных аппаратов.

